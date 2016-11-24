В Турции по подозрению в связях с курдскими террористами уволили более 10 тысяч чиновников

Турецкое правительство массово увольняет "неблагонадежных" госслужащих.

В Турции продолжают "зачистку" государственного аппарата ukranews.com

Более 10,5 тысяч турецких государственных служащих были уволены по подозрению в связях с радикалами "", заявил министр труда Турции Мехмет Мюэззиноглу.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление турецкий министр сделал в интервью каналу CNN Turk.

Отмечается, что Турция ведет борьбу с террористами РПК, главным образом, в юго-восточных регионах страны с курдским населением. Ранее, по подозрению в связях с группировкой боевиков были уволены сотни учителей.

Ранее стало известно, что в Турции в связи с расследованием дела о попытке государственного переворота отстранили от работы еще 15,5 тысяч госслужащих, которых обвиняют в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после попытки военного переворота,которая произошла в июле 2016 года, были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.