В Турции по подозрению в связях с курдскими террористами уволили более 10 тысяч чиновников

Турецкое правительство массово увольняет "неблагонадежных" госслужащих.
Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление турецкий министр сделал в интервью каналу CNN Turk.
Отмечается, что Турция ведет борьбу с террористами РПК, главным образом, в юго-восточных регионах страны с курдским населением. Ранее, по подозрению в связях с группировкой боевиков были уволены сотни учителей.
Ранее стало известно, что в Турции в связи с расследованием дела о попытке государственного переворота отстранили от работы еще 15,5 тысяч госслужащих, которых обвиняют в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после попытки военного переворота,которая произошла в июле 2016 года, были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.
Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.ZN.UA