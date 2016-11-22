В Турции отстранили от работы еще более 15 тысяч госслужащих

Служащих государственных ведомств обвиняют в причастности к оппозиционному движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В Турции продолжают "зачищать" подозреваемых в причастности к госперевороту Anadolu Agency

В Турции в связи с расследованием дела о попытке государственного переворота отстранили от работы еще 15,5 тысяч госслужащих. Их обвиняют в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в официальной турецкой газете Resmi Gazete во вторник, 22 ноября.

В постановлении, опубликованном в издании, приводятся списки 1988 отстраненных военнослужащих, 7586 сотрудников службы безопасности, 403 сотрудников жандармерии, 94 сотрудников Управления по делам религии, 45 работников государственного телеканала TRT, а также 5434 госслужащих из других ведомств.

Кроме того, газета сообщает о закрытии еще 9 региональных СМИ - 7 газет, журнала и радиостанции.

По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после попытки военного переворота, которая произошла в июле 2016 года, были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.