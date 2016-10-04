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В Турции от работы отстранены почти 13 тысяч полицейских

4 октября в 10:31

Около 2,5 тысячи полицейских занимали руководящие должности.

переворот
В Турции около 100 тысяч служащих военной, гражданской службы, полиции и судебной системы уже были уволены
twitter.com
Власти Турции приостановили работу 12801 сотрудника полиции по подозрению в связях с попыткой государственного переворота, который, по их подозрению организовал оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, передает Reuters

Почти 2,5 тысячи занимали руководящие должности, а общая численность полицейских сил Турции составляет около 250 тысяч. 

Около 100 тысяч служащих военной, гражданской службы, полиции и судебной системы уже были уволены или приостановлены в своих полномочиях. 

Накануне, 3 октября, Анкара приняла решения продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 90 дней.

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Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Гюлен свое участие в перевороте опроверг. Из-за попытки переворота не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган. 

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги переворот Турция полиция Эрдоган
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