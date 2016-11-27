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В Турции освободили журналиста BBC

27 ноября в 19:12

Турецкие власти не комментируют задержание журналистов "Голоса Америки" и BBC

Хатис Камер
Хатис Камер провела ночь в полицейском участке
Турецкая полиция в воскресенье, 27 ноября, отпустила задержанную накануне корреспондента BBC Türkçe Хатис Камер, сообщает Ahram Ohline.

Журналиста задержали в субботу, 26 ноября, в юго-восточной провинции Сирт, где она работала над материалом об аварии в шахте, в результате которой погибли 11 шахтеров.

По словам Камер, она провела ночь в турецком участке Сиирта. Турецкие власти до сих пор не предоставили никаких объяснений в связи с задержанием журналистов.

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Ранее сообщалось, что 26 ноября в Турции задержали корреспондента турецкой службы BBC Хатис Камер и внештатного корреспондента радиостанции "Голос Америки" Хаджана Фаргина. Камер задержали в провинции Сирт, а Фаргина – провинции Диярбакыр, где действую боевики террористической группировки "Рабочая партия Курдистана".

Напомним, в ноябре в Турции задержали исполнительного директора оппозиционной газеты Cumhuriyet Акина Аталая, а также арестовали главного редактора издания Cumhuriyet Мурата Сабунчу и еще восемь сотрудников издания.

Массовые увольнения, задержания и аресты, которые затронули, в том числе журналистов, начались в Турции после неудачной попытки государственного переворота в августе.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция журналисты арест задержание Камер Аталай
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