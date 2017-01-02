В Турции опубликовали фотографию подозреваемого в теракте в Стамбуле

Подозреваемый может быть гражданином Узбекистана или Кыргызстана.
Снимок был получен в полицейской лаборатории, в ходе анализа видео с камер наблюдения. Турецкие правоохранители подозревают в совершении теракта гражданина Кыргызстана или Узбекистана, являющегося членом террористической организации "Исламское государство". Ведется работа по поиску и задержанию вероятного преступника.
В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.
Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".ZN.UA