В Турции опубликовали фотографию подозреваемого в теракте в Стамбуле

Подозреваемый может быть гражданином Узбекистана или Кыргызстана.

Фотографию подозреваемого в совершении теракта получили благодаря видео с камер наблюдения

Фотографиюв Стамбуле опубликовали турецкие СМИ, сообщает издание CNN Türk в понедельник, 2 декабря.

Снимок был получен в полицейской лаборатории, в ходе анализа видео с камер наблюдения. Турецкие правоохранители подозревают в совершении теракта гражданина Кыргызстана или Узбекистана, являющегося членом террористической организации "Исламское государство". Ведется работа по поиску и задержанию вероятного преступника.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".