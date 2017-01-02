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В Турции опубликовали фотографию подозреваемого в теракте в Стамбуле

2 января в 12:21

Подозреваемый может быть гражданином Узбекистана или Кыргызстана. 

Подозреваемый, теракт, Стамбул
Фотографию подозреваемого в совершении теракта получили благодаря видео с камер наблюдения
Фотографию подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле опубликовали турецкие СМИ, сообщает издание CNN Türk в понедельник, 2 декабря.

Снимок был получен в полицейской лаборатории, в ходе анализа видео с камер наблюдения. Турецкие правоохранители подозревают в совершении теракта гражданина Кыргызстана или Узбекистана, являющегося членом террористической организации "Исламское государство". Ведется работа по поиску и задержанию вероятного преступника.

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В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги теракт подозреваемые государство ислам полиция
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