В Турции начался процесс над участниками "недопереворота"

Также сегодня, 27 декабря, выданы ордера на арест 45 военнослужащих военно-морских сил, которые использовали мобильное приложение ByLock, что, по мнению Анкары, связано с попыткой переворота.

Перед судом в Стамбуле сегодня предстают 29 сотрудников МВД Турции Anadolu Agency

Перед судом в Стамбуле сегодня предстают 29 сотрудников МВД Турции - их обвиняют в попытке государственного переворота 16 июля.

Всего расследование по делу о попытке переворота ведется в отношении почти 102 тыс. человек.

Полицейских, якобы входящих в "параллельное правительство" — организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняют в попытке свергнуть правительство. Кроме этого, подсудимых обвинили в отказе защищать стамбульскую резиденцию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ночь на 16 июля, когда произошел путч.

Большинство обвиняемых — 24 человека, заключены под арест, четверо были отпущены под залог. Одного полицейского будут судить заочно, так как он скрывается от правосудия.

Если суд признает вину правоохранителей, то 21 из них грозит до трех пожизненных сроков, остальным — от 7,5 до 15 лет.

Кроме того сообщается, что выданы ордера на арест 45 военнослужащих военно-морских сил, которые использовали мобильное приложение ByLock, что, по мнению Анкары, связано с попыткой переворота.

Турецкое издание Turkish Minute пишет, что полиция провела рейд по нескольким адресам и задержала пять человек в Стамбуле, одного в Хатае и еще одного в Коджаэли.

В турецком правительстве считают, что мобильное приложение ByLock было главным средством коммуникации среди членов движения Гюлена, которого официальная Анкара считает организатором попытки мятежа.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.