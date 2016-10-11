В Турции на три месяца продлили режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения продлевается с 19 октября.

Режим ЧП в Турции продлен на три месяца ukranews.com

Парламент Турции утвердил решение правительства о продлении режима чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Режим чрезвычайного положения продлевается, начиная с 01.00, среды 19 октября 2016 года.

Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Гюлен свое участие в перевороте опроверг. Из-за попытки переворота не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.