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В Турции на три месяца продлили чрезвычайное положение

18 апреля в 19:14

Режим ЧП действует в Турции с 20 июля 2016 года после неудачной попытки военного переворота.

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Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, сообщает издание Hürriyet.

С предложением о продлении режима ЧП выступило накануне правительство Турции по рекомендации Совета национальной безопасности страны.

Режим ЧП был объявлен 20 июля 2016 года после неудачной попытки военного переворота. После чего он несколько раз продлевался.

Напомним, что 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

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Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента. Президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году. Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция президент
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