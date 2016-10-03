В Турции на три месяца продлили чрезвычайное положение

Анкара продолжает настаивать на экстрадиции Гюлена из США.

Режим ЧП в Турции будет действовать, как минимум, до января 2017 года aa.com.tr

Анкара приняла решения продлить режимв стране еще на 90 дней, сообщил в понедельник, 3 октября, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Замглавы турецкого правительства подчеркнул, что Анкара продолжает настаивать на экстрадиции из США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти считают организатором неудавшегося военного переворота.

"Отправленное 10 сентября досье представляет собой требование об аресте указанного лица. Это право дает Турции статья 10 соглашения с США об экстрадиции. Анкара надеется, что на это обращение будет дан своевременный ответ и предприняты соответствующие шаги в этом направлении", – цитирует Куртулмуша агентство Anadolu.

Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Гюлен свое участие в перевороте опроверг. Из-за попытки переворота не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.