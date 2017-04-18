В Турции могут продлить режим ЧП на три месяца - СМИ

При одобрении парламента, режим начнет действовать с 19 апреля.
На этот шаг Совет национальной безопасности страны рекомендовал пойти Кабинету министров.
Предполагается, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".
При одобрении парламента, режим начнет действовать с 19 апреля, в этот день истекает объявленное ранее чрезвычайное положение.
Режим ЧП был объявлен 20 июля 2016 года после неудачной попытки военного переворота. После чего он несколько раз продлевался.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.
BBC