В Турции могут продлить режим ЧП на три месяца - СМИ

При одобрении парламента, режим начнет действовать с 19 апреля.

В Турции намерены продлить чрезвычайное положение до 19 июля Flickr/Michał Dubrawski

Правительствонамерено продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Об этом сообщил вице-премьер Нуман Куртулмуш, передает bbc.

На этот шаг Совет национальной безопасности страны рекомендовал пойти Кабинету министров.

Предполагается, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".

При одобрении парламента, режим начнет действовать с 19 апреля, в этот день истекает объявленное ранее чрезвычайное положение.

Режим ЧП был объявлен 20 июля 2016 года после неудачной попытки военного переворота. После чего он несколько раз продлевался.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.