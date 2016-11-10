В Турции арестовали судью международного трибунала ООН

Его подозревают в причастности к попытке переворота 15 июля.

В Турции арестовали судью международного трибунала topwar.ru

Председатель международного трибунала ООН Теодор Мерон потребовал от властей Турции немедленно освободить судью международного трибунала ООН Айдын Сефа Акая и прекратить против него уголовное преследование.

Выступая на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, он назвал арест судьи первым в современной истории нарушением дипломатической неприкосновенности члена международного суда, сообщает "Радио Свобода".

Айдын Сефа Акай является гражданином Турции. Он был арестован 21 сентября по подозрению в причастности к попытке государственного переворота 15 июля.

Международный трибунал ООН в Гааге рассматривает дела, связанные с военными преступлениями в бывшей Югославии и Руанде.

Как сообщалось, Евросоюз может пересмотреть статус Турции как страны-кандидата на членство, если турецкие власти не прекратят репрессии против оппозиционно настроенных граждан.