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В Турции арестовали судью международного трибунала ООН

10 ноября в 00:08

Его подозревают в причастности к попытке переворота 15 июля.  

Трибунал Гаага
В Турции арестовали судью международного трибунала
topwar.ru

Председатель международного трибунала ООН Теодор Мерон потребовал от властей Турции немедленно освободить судью международного трибунала ООН Айдын Сефа Акая и прекратить против него уголовное преследование

Выступая на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, он назвал арест судьи первым в современной истории нарушением дипломатической неприкосновенности члена международного суда, сообщает "Радио Свобода"

Айдын Сефа Акай является гражданином Турции. Он был арестован 21 сентября по подозрению в причастности к попытке государственного переворота 15 июля. 

Международный трибунал ООН в Гааге рассматривает дела, связанные с военными преступлениями в бывшей Югославии и Руанде.

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Как сообщалось, Евросоюз может пересмотреть статус Турции как страны-кандидата на членство, если турецкие власти не прекратят репрессии против оппозиционно настроенных граждан.

По материалам: Радио Свобода
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