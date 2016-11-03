В Турции арестовали более 30 университетских преподавателей

Власти выписали ордера на арест 137 преподавателей, подозреваемых в причастности к организации государственного переворота.

В Турции продолжаются чистки после неудачной попытки военного переворота РИА Новости

Властивыдали ордера на арест 137 университетских преподавателей, подозреваемых в причастности к организации государственного переворота в стране, передает Reuters

Как сообщаеся, по состоянию на 2 ноября 31 человек уже задержан, 22 успели выехать за границу.

В ходе первой волны чисток после неудачной попытки государственного переворота в Турции, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди них, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану.

По состоянию на октябрь, в Турции под арестом остаются более 35 тысяч человек, в отношении еще 82 тысяч ведется следствие. Около 4 тысяч человек находятся в розыске.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.