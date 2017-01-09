В Тунисе прошли митинги против возвращения в страну джихадистов

В марше приняло участие более тысячи человек.

В Тунисе прошли "антиисламистские" митинги

В столице Туниса более тысячи митингующих прошли маршем против возвращения в страну джихадистов, воевавших в Сирии, Ираке и Ливии, передает русская служба Би-би-си.

Некоторые участники акции скандировали "Нет - возвращению террористов!", ряд протестующих несли фотографии сотрудников спецслужб и военнослужащих, убитых исламистами.

По данным местных властей, в боевых действиях в странах мира принимают участие около 3 тыс. граждан Туниса, из них около 800 вернулись домой.

Нынешняя наступательная операция на позиции "Исламского государства" в Ираке и Сирии может вынудить многих экстремистов из Туниса вернуться на родину.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

23 декабря в Милане подозреваемый Анис Амри был застрелен итальянскими полицейскими. Экспертиза установила, что оружие, которым тунисец отстреливался от итальянской полиции, ранее использовалось им для убийства водителя грузовика в Берлине.