В Тунисе арестовали племянника совершившего теракт в Берлине террориста

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В полиции предполагают, что трое арестованных принадлежали к единой сети экстремистов.

В Тунисе арестовали племянника террориста Амри

Тунисская полиция арестовала троих человек, которые связанны с Анисом Амри - исполнителем теракта в Берлине, который произошел 19 декабря на рождественской ярмарке.

Один из арестованных - 18-летний племянник Амри, которому террорист высылал деньги, чтобы тот смог уехать из Туниса и приехать в Европу, передает ВВС.

В полиции предполагают, что все трое принадлежали к единой сети экстремистов. На данный момент их возможная роль в организации теракта неизвестна.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Детальнее о берлинском теракте читайте в материале ZN.UA "Трагедия на рождественской ярмарке в Берлине: главное".