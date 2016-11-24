В Токио впервые за 54 года пошел ноябрьский снег

Японцы первый снегопад называют "Хатсуюки" и он пришел на 40 дней раньше.
В японском Токио впервые за 54 года выпал первый снег в ноябре. Как правило, температура в это время года составляют от 10 до 17 градусов тепла.
Японцы первый снегопад называют "Хатсуюки" и он пришел на 40 дней раньше, чем его ожидали, хотя температура воздуха не опускается ниже нуля градусов, передает BBC.
Снегопад принес особенно холодный фронт.
При этом Японское метеорологическое агентство также предупреждало о скользких дорогах и налипании мокрого снега на электропроводах и деревьях.
紅葉と積雪のコラボレーション。北海道とはいえめったに見られないらしい。 pic.twitter.com/hylsbYSYd0— ビッケブランカ (@VickeBlanka) 6 листопада 2016 р.
まだ紅葉の途中だったから、新しい積雪の上に色とりどりの葉が散らされて綺麗。 pic.twitter.com/bvmP3KwcMK— 九曜 (@navagraha_) 6 листопада 2016 р.
こんな年初めてだな 今日の札幌大通公園 pic.twitter.com/EZ93PwfH0w— nakayoshi (@CENTER_KING) 6 листопада 2016 р.
По данным Укргидрометцентра, в четверг, 24 ноября, погоду в Украине будет определять гребень восточного антициклона. Осадки не прогнозируются, ветер юго-западный, 5-10 м/с.BBC , japantimes.co.jp , The Asahi Shimbum ,