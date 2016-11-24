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В Токио впервые за 54 года пошел ноябрьский снег

24 ноября в 11:59

Японцы первый снегопад называют "Хатсуюки" и он пришел на 40 дней раньше.

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Фото japantimes.co.jp

В японском Токио впервые за 54 года выпал первый снег в ноябре. Как правило, температура в это время года составляют от 10 до 17 градусов тепла.

Японцы первый снегопад называют "Хатсуюки" и он пришел на 40 дней раньше, чем его ожидали, хотя температура воздуха не опускается ниже нуля градусов, передает BBC.

Снегопад принес особенно холодный фронт.

При этом Японское метеорологическое агентство также предупреждало о скользких дорогах и налипании мокрого снега на электропроводах и деревьях.

 

 

 

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По данным Укргидрометцентра, в четверг, 24 ноября, погоду в Украине будет определять гребень восточного антициклона. Осадки не прогнозируются, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

По материалам: BBC , japantimes.co.jp , The Asahi Shimbum ,
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Тэги снег Токио Япония
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