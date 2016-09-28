В Тель-Авиве умер экс-президент Израиля Шимон Перес

Выдающийся политик и Нобелевский лауреат умер в возрасте 93 лет.
27 сентября стало известно о том, что состояние здоровья Переса резко ухудшилось. Врачи зафиксировали у него почечную недостаточность, а также другие негативные признаки.
Шимон Перес был госпитализирован в клинику под Тель-Авивом 13 сентября с диагнозом "инсульт". Он находился в сознании, его состояние оценивалось как стабильное. В тот же день врачи приняли решение ввести Переса в состоянии искусственной комы.
Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 год. Дважды был премьер-министром Израилая. Он также несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства.
В 1994 году совместно с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином удостоен Нобелевской премии мира.ZN.UA