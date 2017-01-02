Мосул освободят в течение нескольких недель — Олланд

Олланд призвал международное сообщество усилить поддержку ВС Ирака.
Президент Франции Франсуа Олланд в Багдаде заявил, что вооруженные силы Ирака в течение нескольких недель освободят захваченный боевиками террористической организации "Исламское государство" город Мосул.
"ИГИЛ отступает, поэтому международное сообщество должно усилить поддержку иракских вооруженных сих", - сказал Олланд, передает DW.
Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца этого года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.
Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.Deutsche Welle (Українська редакція)