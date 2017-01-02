Мосул освободят в течение нескольких недель — Олланд

Олланд призвал международное сообщество усилить поддержку ВС Ирака.

Олланд зявил, что армия Ирака в течение нескольких недель освободит Мосул от боевиков ИГИЛ South Front

Президент Франции Франсуа Олланд в Багдаде заявил, что вооруженные силы Ирака в течение нескольких недель освободят захваченный боевиками террористической организации "Исламское государство" город Мосул.

"ИГИЛ отступает, поэтому международное сообщество должно усилить поддержку иракских вооруженных сих", - сказал Олланд, передает DW.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца этого года, 28 декабря сообщил о том, что для

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.