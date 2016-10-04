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В Тбилиси взорвали автомобиль соратника Саакашвили

4 октября в 22:08

Серьезно пострадали несколько человек.

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Задняя часть машины, в которой ехал Гиви Таргамадзе
Скриншот из YouTube
Сегодня вечером в Тбилиси на Колхозной площади взорвали автомобиль депутата парламента страны, одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе, передает Грузия-Online со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, серьезно пострадали несколько прохожих. Таргамадзе и его водитель отделались легкими травмами. Взрывом повреждена задняя часть машины депутата, а также около десяти автомобилей,  находившихся вокруг.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование. Возбуждено уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах".

Сам Таргамадзе уже объявил, что взрыв "был осуществлен путем использования пульта дистанционного управления".

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Напомним, лидером "Единого национального движения" является губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. В ближайшую субботу, 8 октября, в Грузии пройдут парламентские выборы.

По материалам: Грузия-Online
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Тэги Таргамадзе Саакашвили Грузия Тбилиси взрыв выборы
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