В Таиланде решились на кремацию умершего короля

Покойного монарха похоронят через год после его смерти.
Пятидневная погребальная церемония начнется 25 октября.
Предыдущая такая церемония проходила в стране более 70 лет назад.
Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября прошлого года в возрасте 88 лет в больнице.
Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели перед смертью.
Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.Интерфакс