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В Таиланде решились на кремацию умершего короля

26 апреля в 06:28

Покойного монарха похоронят через год после его смерти.

Таиланд
В Таиланде кремируют тело короля
lifelenta.ru
В Таиланде определили дату кремации умершего в прошлом году  короля Пхумипона Адульядета, Церемония пройдет 26 октября этого года, объявили таиландские СМИ со ссылкой на военное руководство страны.

Пятидневная погребальная церемония начнется 25 октября.

Предыдущая такая церемония проходила в стране более 70 лет назад. 

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Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября прошлого года в возрасте 88 лет в больнице.

Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели перед смертью. 

Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Таиланд церемония смерть монархия монарх
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