В Таиланде решились на кремацию умершего короля

Покойного монарха похоронят через год после его смерти.

В Таиланде кремируют тело короля lifelenta.ru

В Таиланде определили дату кремации умершего в прошлом году короля Пхумипона Адульядета, Церемония пройдет 26 октября этого года, объявили таиландские СМИ со ссылкой на военное руководство страны.

Пятидневная погребальная церемония начнется 25 октября.

Предыдущая такая церемония проходила в стране более 70 лет назад.

Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября прошлого года в возрасте 88 лет в больнице.

Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели перед смертью.

Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.