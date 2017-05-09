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В Таиланде прогремел мощный взрыв

9 мая в 14:11

Разрушено здание ТЦ.

обрушение отеля в Таиланде
В курортной Патайе в торговом центре прогремел взрыв
В торговом центре в тайской Паттайе прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация двух взрывных устройств.

"По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация двух взрывных устройств заложенных в здании торгового цента, что нанесло ему существенные разрушения. О том, что это теракт власти Таиланда пока не сообщают", - говорится в сообщении News Executive в Twitter. 

 

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Ранее сообщалось, что в результате взрыва на угольной шахте в Иране погибли как минимум 35 человек, десятки горняков  заблокированы на глубине 1,8 км. Пострадали около 30 человек.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв здание Таиланд
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