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В Таиланде от наводнений погибло около 25 человек

10 января в 15:46

Сильные дожди разрушили дороги и нарушили работу аэропортов и школ на юге страны. 

наводнение
Наводнение в Таиланде нанесло существенный урон стране и унесло человеческие жизни
Власти Таиланда сообщили о гибели минимум 25 человек во время несезонных ливней в стране, передает Deutsche Welle во вторник, 10 января.

Длительные ливни привели не только к гибели людей, но и к большим убыткам в разгар туристического сезона. Так, размыты участки главной автомагистрали, которая связывала столицу страны с городами в южных регионах, временно остановлена работа аэропорта Накхонситхаммарат (до 12 января – ред.)

Наводнение коснулось 12 провинций на юге Таиланда. Их население превышает один миллион человек. В пострадавших от наводнения провинциях закрыто около двух тысяч школ.

Синоптики отмечают, что это сильнейшие январские дожди в Таиланде за последние 30 лет. И сообщают о том, что в ближайшие дни не стоит ожидать стабилизации ситуации.

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Напомним, 4 декабря сильные дожди стали причиной наводнения на юге Испании. Погибли два человека, наводнение повредило инфраструктуру города Малага.

25 ноября в северной части Италии из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Водой был залит один из районов в городе Мурацци, также были разрушены несколько мостов. В результате наводнения погиб один человек.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги наводнение город Таиланд человек гибель
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