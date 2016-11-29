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В Таиланде начался процес восхождения на престол нового короля

29 ноября в 06:33

Решение о восхождении на престол кронпринца Маха Вачиралонгкорна принято правительством, теперь дело за парламентом

новый король Таиланда
В Таиланде уже совсем скоро будет новый король
EPA
В Таиланде начался процес восхождения на престол нового короля, которым станет кронпринц Мах Вачиралонгкорн, единственный сын умершего монарха.

Решение принято правительством, впереди теперь "соответствующий парламентский процесс", - сообщил вице-премьер-министр Таиланда Правит Вонгсуван, передает ТАСС. По словам вице-премьера "аудиенция (у будущего короля - ред) ожидается в течение ближайших одного-двух дней".

Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет в больнице.

Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели перед смертью. 

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Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.

В день смерти короля состоялась экстренная сессия парламента, на которой, как предполагалось, глава ассамблеи призовет наследника занять престол. Но кронпринц попросил не спешить с формальной процедурой и дать ему возможность скорбеть вместе с нацией. В этой ситуации глава Тайного совета при короле Таиланда 96-летний Прем Тинсуланон стал временным регентом.

По материалам: ТАСС
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Тэги Таиланд парламент монархия король
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