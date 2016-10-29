В Таиланде начали прощаться с королем Пхумипоном

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Прощание с королем может растянуться на несколько месяцев.

Тайцы прощаются со свои королем

Таиланде сегодня, 29 октября, началась церемония прощания с королем Пхумипоном Адульядетом (он же Рама IX), который умер еще 13 октября. Церемония проходит в Бангкоке в Большом королевском дворце и продлится, как ожидается, несколько месяцев, сообщает ТАСС.

Тело короля находится внутри закрытой гробницы в тронном зале дворца. Пускать тайцев во дворец будет ежедневно в порядке живой очереди, многие ее в первый день прощания заняли еще с ночи. Ежедневно попрощаться с королем смогут не более 10 тыс. человек.

Чтобы попрощаться, мужчины должны быть одеты в черную рубашку и брюки, желателен черный галстук и туфли. Женщинам предписывается скромная черная одежда, закрывающая плечи и колени.

Вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван приказал военнослужащим и полиции усилить меры безопасности в исторической части Бангкока, куда прибывают скорбящие тайцы.

Как сообщалось, король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет в больнице.

Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели. В минувшую субботу монарху была проведена процедура по очистке крови от токсинов, лишних солей и жидкостей, что привело к резкому падению давления. После этого врачи были вынуждены подключить короля Таиланда к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в истории страны.