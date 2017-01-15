В Таиланде на следующей неделе ожидают новые наводнения

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Жертвами предыдущих стал 41 человек, в южных областях страны разрушена инфраструктура.

Наводнение в Таиланде стало причиной гибели 41 человека и нанесло большой урон инфраструктуре юга страны

Власти Таиланда готовятся к новым наводнениям, к которым может привести северо-восточный муссон. Пик муссона придется на пять рабочих дней следующей недели. Он коснется южных регионов страны и Сиамского залива. В Метеорологическом центре Таиланда сообщают, что муссон принесет еще больше осадков в разрушенныеюжные области страны.

По сообщениям метеорологов, волны в Сиамском заливе будут достигать двух-трех метров в высоту.

Управления чрезвычайных ситуаций южных областей страны получили указание готовить личный состав и технику к ликвидации последствий возможных наводнений и оползней, вызванных дождями.

По словам руководителя Департамента предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий Чэчэй Промлерта, наводнения и штормы, начавшиеся в Таиланде 1 января 2017 года, коснулись 11 южных областей страны и 1,6 миллиона жителей. Они нанесли ущерб в виде разрушения 20 правительственных зданий, 1172 дорог и 191 моста. В результате наводнений погиб 41 человек.

В департаменте также отмечают улучшение ситуации в 12 пострадавших регионах Таиланда, однако шесть из них все еще остаются затопленными и требуют осушения.

Напомним, 4 декабря сильные дожди стали причиной наводнения на юге Испании. Погибли два человека, наводнение повредило инфраструктуру города Малага.

25 ноября в северной части Италии из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Водой был залит один из районов в городе Мурацци, также были разрушены несколько мостов. В результате наводнения погиб один человек.