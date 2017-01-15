В Таиланде на следующей неделе ожидают новые наводнения

Жертвами предыдущих стал 41 человек, в южных областях страны разрушена инфраструктура.
По сообщениям метеорологов, волны в Сиамском заливе будут достигать двух-трех метров в высоту.
Управления чрезвычайных ситуаций южных областей страны получили указание готовить личный состав и технику к ликвидации последствий возможных наводнений и оползней, вызванных дождями.
По словам руководителя Департамента предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий Чэчэй Промлерта, наводнения и штормы, начавшиеся в Таиланде 1 января 2017 года, коснулись 11 южных областей страны и 1,6 миллиона жителей. Они нанесли ущерб в виде разрушения 20 правительственных зданий, 1172 дорог и 191 моста. В результате наводнений погиб 41 человек.
В департаменте также отмечают улучшение ситуации в 12 пострадавших регионах Таиланда, однако шесть из них все еще остаются затопленными и требуют осушения.
Напомним, 4 декабря сильные дожди стали причиной наводнения на юге Испании. Погибли два человека, наводнение повредило инфраструктуру города Малага.
25 ноября в северной части Италии из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Водой был залит один из районов в городе Мурацци, также были разрушены несколько мостов. В результате наводнения погиб один человек.ZN.UA