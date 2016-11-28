В судах Британии растет количество дел из России – FT

Эксперты объясняют это недоверием истцов из постсоветских стран к системе юстиции в родных странах.

Богатые россияне, украинцы и казахи все чаще обращаются в английские суды из-за недоверия к правосудию в родных странах. samot / Depositphotos

Две трети дел, которые рассматривает Лондонский коммерческий суд, были поданы иностранцами. Таким образом, столицапостепенно превращается в мировой центр правосудия.

Об этом пишет сегодня Financial Times, ссылаясь на исследование, в ходе которого было оценено 1158 судебных решений с 2008 до 2016 годов. Таким образом, удалось установить, что на протяжении этих лет количество исков в английских судах из стран Европы сокращалась, в то время как из стран бывшего СССР постоянно росло. На европейские компании приходилось 35% всех жалоб в 2012-2013 годах, а в марте 2016 года их доля уже составляла 20%.

Издание пишет, что среди иностранцев чаще всего иски в английские суды подают граждане Казахстана, которые за 12-месячный период, который закончился в марте 2016-го, подали 21 иск. Вслед за ними – россияне, которых касаются 20 дел. Financial Times отмечает, что российские богачи все чаще отдают предпочтение английским судам из-за их хорошей репутации.

Среди казахских судебных дел в Лондоне был иск банка BTA Bank против бывшего исполнительного директора учреждения Мухтара Аблязова. Среди приговоров, которые касались граждан России, было дело "Банка Москвы" против крупнейшего российского импортера бананов Владимира Кехмана, которого обвиняют в мошенничестве.

Национальность участников судебных дел также отражают то, кто размещает корпоративные структуры в офшорах, пытаясь избежать уплаты налогов. Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Швейцария – среди 10 стран, откуда иски в английские суды поступают чаще всего.

"Я не наблюдаю сокращение исков из бывших стран СССР. Если вы посмотрите на расписание Коммерческого суда в любой день, то увидите там много российских, украинских и казахских имен", - сказал партнер юридической компании Hogan Lovells Крис Гардмен.

"Причина, почему все эти иски стекаются сюда, в том, что иностранцы часто выбирают английское законодательство, чтобы урегулировать свои деловые контракты, а также из-за недовольства системами юстиции собственных стран. Для них английский суд – это золотой стандарт. Также во многих случаях речь идет о людях, которые покинули постсоветские страны и переехали жить в Британию, или имеют недвижимость или бизнес здесь", - добавил он.

Ранее издание Rzeczpospolita писало, что миллионеры бегут из России. Издание пишет, что половина опрошенных банкиров утверждает, что большинство их российских клиентов отказалась от налоговой резиденции в своей стране или же стали плательщиками налогов в другой стране. Две трети финансистов рассказали, что россияне активно ищут "инвестиционные визы", тоесть приобретают право проживания в других странах в обмен на инвестиции. Самые популярные направления – Кипр и Мальта. Наибольший интерес к "налоговой резиденции" россияне проявляют к Великобритании, несмотря Brexit, а также к Швейцарии. В десятке самых популярных стран также Венгрия и Чехия.

Ранее сообщалось, что около 80% россиян признали экономический кризис в РФ. При этом, по мнению старшего научного сотрудника института социологии Российской академии Леонтия Бызова, россияне относятся к кризису "очень легко и не считают ее глубокой".