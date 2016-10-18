В столице Турции до конца ноября запретили массовые мероприятия

Появилась информация, что на массовых собраниях и митингах возможны теракты.

В Анкаре запретили митинги twitter.com

В столице Турции Анкаре "с целью обеспечения безопасности народа и общественного порядка" до конца ноября 2016 года запретили проводить любые массовые собрания и митинги. Такое решение власти Анкары приняли в связи с продлением в стране чрезвычайного положения, а также в связи с тем, что у силовиков появилась информация о подготовке террористическими организациями атак в столице и провинциях. Теракты как раз планировались на массовых мероприятиях, сообщает издание Daily Sabah.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в Турции может быть продлен на срок до 12 месяцев.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Турции сроком на три месяца ввели в июле, вскоре после провальной попытки осуществления в стране государственного переворота 15 июля.

Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.