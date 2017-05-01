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В столице Франции демонстранты ранили трех полицейских

1 мая в 19:35

Один из правоохранителей получил серьезные ожоги лица и рук.

Протест в Париже
В столице Франции в первый день мая было жарко
В Париже в ходе первомайских демонстраций неизвестные бросали в полицейских "коктейли Молотова", в результате чего пострадали трое правоохранителей, сообщает издание Le Figaro.

По данным префектуры полиции Парижа, двое правоохранителей получили легкие травмы, а у третьего стража порядка диагностированы серьезные ожоги лица и рук.

Французские правоохранители применяли слезоточивый газ, они также задержали четырех демонстрантов. Издание отмечает, что задержания проводились за ношение запрещенного оружия и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Первомайсике митинги в Париже совпали с днем агиткомпаний кандидатов в президенты Фарнции – лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона и экс-главы "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Украинская правда
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Тэги Франция выборы полиция президент ожоги правоохранители Молотова демонстрация коктейль митинг
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