В столице Франции демонстранты ранили трех полицейских

Один из правоохранителей получил серьезные ожоги лица и рук.

В столице Франции в первый день мая было жарко

в ходе первомайских демонстраций неизвестные бросали в полицейских "коктейли Молотова", в результате чего пострадали трое правоохранителей, сообщает издание Le Figaro.

По данным префектуры полиции Парижа, двое правоохранителей получили легкие травмы, а у третьего стража порядка диагностированы серьезные ожоги лица и рук.

Французские правоохранители применяли слезоточивый газ, они также задержали четырех демонстрантов. Издание отмечает, что задержания проводились за ношение запрещенного оружия и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Первомайсике митинги в Париже совпали с днем агиткомпаний кандидатов в президенты Фарнции – лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона и экс-главы "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".