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В столице Афганистана произошел взрыв, есть жертвы

28 декабря в 08:30

Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва возле мечети.

Афганистан
Атака могла была направлена против одного из членов парламента
telegraph.co.uk
В афганской столице в среду утром, 28 декабря, произошел взрыв, сообщили западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны. 

По некоторым данным, один человек погиб, четверо пострадали. 

Взрыв случился около мечети. В полиции полагают, что атака была направлена против одного из членов парламента. 

Другие подробности неизвестны. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

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Напомним, в ноябре боевики радикального движения "Талибан" совершили взрыв заминированного автомобиля возле генерального консульства Германии в Мазари-Шарифе, в результате чего 2 человека погибло, более 100 получило ранения.

Как сообщалось, Афганистан до 2020 года получит от международных доноров 15,2 млрд долларов в обмен на видимые результаты политических и социально-экономических реформ.

Как сообщалось, в декабре 2015 года министры иностранных дел стран НАТО приняли решение оставить свой контингент в Афганистане до конца 2016 года.

По материалам: Интерфакс
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Тэги взрыв полиция Афганистан
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