В столице Афганистана произошел взрыв, есть жертвы

Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва возле мечети.

Атака могла была направлена против одного из членов парламента telegraph.co.uk

В афганской столице в среду утром, 28 декабря, произошел взрыв, сообщили западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По некоторым данным, один человек погиб, четверо пострадали.

Взрыв случился около мечети. В полиции полагают, что атака была направлена против одного из членов парламента.

Другие подробности неизвестны. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, в ноябре боевики радикального движения "Талибан" совершили взрыв заминированного автомобиля возле генерального консульства Германии в Мазари-Шарифе, в результате чего 2 человека погибло, более 100 получило ранения.

Как сообщалось, Афганистан до 2020 года получит от международных доноров 15,2 млрд долларов в обмен на видимые результаты политических и социально-экономических реформ.

Как сообщалось, в декабре 2015 года министры иностранных дел стран НАТО приняли решение оставить свой контингент в Афганистане до конца 2016 года.