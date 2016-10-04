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В Стамбуле установили бронзовый памятник уличному коту

4 октября в 12:53

Турецкий скульптор изготовил фигуру кота, известного по фотографиям в Интернете.

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Памятник Томбили Фото Facebook/Anadolu Kedisi

В Стамбуле 4 октября в международный День животных открыли памятник уличному коту Томбили, ставшего известным во всем мире благодаря фотографии, на которой толстый кот вальяжно сидит, опираясь лапой на бордюр, как на подлокотник кресла.

Местные жители начали сбор подписей за установку памятника после смерти животного в начале августа 2016 года. Бронзовую фигуру Томбили в его любимой позе "философа" изготовил скульптор Севал Шахин по своей инициативе.

Фотографии памятника пользователи публикуют в соцсетях. 

Недавно были опубликованы самые смешные фотографии животных

По материалам: Hurriyet Daily News
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Тэги памятник скульптор животные кот
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