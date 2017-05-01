В Стамбуле убили медиамагната

Погиб владелец 20-ти телеканалов и его деловой партнер.

Убитый в Стамбуле бизнесмен получал угрозы от иранского режима Русская служба Би-би-си

Стамбуле в воскресенье, 30 апреля, в деловом квартале Маслак неизвестные в масках расстреляли 45-летнего медиамагната Саида Каримиана и его бизнес-партнера из Кувейта.

Каримиан погиб на месте, кувейтец – скончался в больнице.

Джип, на котором скрылись нападавшие, позже был найден сожженным. Турецкая полиция ведет расследование, пишет Русская служба Би-би-си.

Члены семьи Каримиана рассказали, что в последние три месяца бизнесмен получал угрозы со стороны иранского режима и подумывал о том, чтобы переехать из Стамбула в Лондон.

Группа компаний Gem Group была изначально основана в Лондоне, однако позже перенесла значительную часть своей деятельности в Дубай. Группе принадлежит 17 телеканалов на персидском языке и по одному - на арабском, курдском и азербайджанском. Каналы вещают на территорию Ирана.

Напомним, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.