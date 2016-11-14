В Стамбуле прогремел взрыв

В результате взрыва ранения получили четыре человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Стамбуле произошел очередной взрыв twitter.com

одной из фирм электроники прогремел взрыв

Doğan News Agency.

В Стамбуле возле, сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на

"Пакет, который был доставлен к зданию компании, взорвался в районе Малтепе, в результате чего четыре человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел после того, как служащий открыл пакет. На месте взрыва работают правоохранители.

Ранее, 4 ноября, на на юго-востоке Турции прогремел взрыв, в результате которого восемь человек погибли, более 100 ранены. Как сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырыма, подозреваемый в нападении был убил. Он являлся членом Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией.