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В Стамбуле прогремел взрыв

14 ноября в 17:25

В результате взрыва ранения получили четыре человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Таксим Стамбул
В Стамбуле произошел очередной взрыв
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В Стамбуле возле одной из фирм электроники прогремел взрыв, сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Doğan News Agency.

"Пакет, который был доставлен к зданию компании, взорвался в районе Малтепе, в результате чего четыре человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел после того, как служащий открыл пакет. На месте взрыва работают правоохранители.

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Ранее, 4 ноября, на на юго-востоке Турции прогремел взрыв, в результате которого восемь человек погибли, более 100 ранены. Как сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырыма, подозреваемый в нападении был убил. Он являлся членом Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией.

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Тэги взрыв Турция
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