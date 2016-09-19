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В Стамбуле по подозрению в причастности к ИГИЛ задержаны 40 иностранцев

19 сентября в 07:54

По данным полиции, часть задержанных воевали в Сирии.  

Полиция Турции
Турецкая полиция поймала боевиков ИГИЛ
В турецком Стамбуле задержаны 40 иностранных граждан, которые могут являться боевиками "Исламского государства".

Среди задержанных – граждане Азербайджана, Афганистана. Ирака и Ирана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk. Часть задержанных, как сообщается, участовоаали в боях в Сирии на стороне ИГИЛ. 

В время обысков у задержанных полиция обнаружила печатные и цифровые материалы, связанные с "Исламским государством". 

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Как сообщалось, 5 сентября в Турции сообщили об освобождении границы с Сирией от ИГИЛ.

Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

По материалам: РБК-Украина
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