В Стамбуле по подозрению в причастности к ИГИЛ задержаны 40 иностранцев

По данным полиции, часть задержанных воевали в Сирии.

Турецкая полиция поймала боевиков ИГИЛ

В турецком Стамбуле задержаны 40 иностранных граждан, которые могут являться боевиками "Исламского государства".

Среди задержанных – граждане Азербайджана, Афганистана. Ирака и Ирана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk. Часть задержанных, как сообщается, участовоаали в боях в Сирии на стороне ИГИЛ.

В время обысков у задержанных полиция обнаружила печатные и цифровые материалы, связанные с "Исламским государством".

Как сообщалось, 5 сентября в Турции сообщили об освобождении границы с Сирией от ИГИЛ.

Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.