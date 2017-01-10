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В Стамбуле обрушился навес мечети, есть погибшие

10 января в 17:48

Во время погребальной церемонии обрушился навес мечети в одном из районов столицы Турции. Два человека погибли, еще около десяти получили ранения.

мечеть
В результате обрушения навеса мечети погибли и травмировались люди
halcrow.com
В результате обрушения навеса мечети в стамбульском районе Атакёй погибли два человека, еще около десяти человек получили ранения. Инцидент произошел во время погребального обряда во вторник, 10 января, сообщает Daily Sabah.

В результате сильных снегопадов, навес мечети обвалился прямо во время чтения похоронных молитв. 

По словам мэра региона Бакыркёй Булана Керимоглу, в результате обвала навеса погиб всего один человек, и еще десять получили ранения.

К месту происшествия оперативно прибыли машины спасателей и скорой помощи.

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Как сообщалось ранее, 11 декабря в церкви нигерийского города Уйо обвалилась крыша. Из-под завалов спасатели вытащили минимум 60 погибших. Во время инцидента в здании церкви находились прихожане.

По материалам: ZN.UA
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