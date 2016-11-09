Топ Новости
<
>

В США жгут шины в знак протеста против президентства Трампа

9 ноября в 14:15

Протестующие разбили витрину магазина, подожгли мусор и блокируют шоссе в Калифорнии.

< >
пр_5 < >
Фото twitter/pablodelahoya8

Протесты против победы Дональда Трампа на выборах президента США вспыхнули в районе Калифорнийского залива. Демонстранты подожгли фигуру Трампа, разбили витрину магазина, подожгли покрышки и мусор в городе Окленд, который находится через залив от Сан-Франциско.

Демонстрация также началась в университете штата Калифорнии. Студенты прошли маршем с лозунгом "Ты не Америка, мы - Америка", сообщает Reuters.

Одного из протестующих в Окленде сбила машина во время блокирования шоссе, сообщают местные СМИ.

 

Читайте также: Мировые СМИ о победе Трампа: у республиканцев не было такой власти со времен Рейгана

Ранее сообщалось, что протесты против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа начались в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.

По материалам: Reuters
Читайте также
Тэги Калифорния протест США
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.56
EUR 28.22
Последние новости