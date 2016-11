В США жгут шины в знак протеста против президентства Трампа

Протесты против победы Дональда Трампа на выборах президента США вспыхнули в районе Калифорнийского залива. Демонстранты подожгли фигуру Трампа, разбили витрину магазина, подожгли покрышки и мусор в городе Окленд, который находится через залив от Сан-Франциско.



Демонстрация также началась в университете штата Калифорнии. Студенты прошли маршем с лозунгом "Ты не Америка, мы - Америка", сообщает Reuters.



Одного из протестующих в Окленде сбила машина во время блокирования шоссе, сообщают местные СМИ.

A heated protest ensues in downtown Oakland in response to presidential election results. #Election2016 pic.twitter.com/258ciTrsdf