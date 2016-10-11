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В США жертвами урагана "Мэтью" стали 30 человек

11 октября в 11:49

Скорость ветра достигала 230 километров в час.

ураган флорида
В штате Джорджия 124 тысячи человек остались без электричества
Reuters

В США в результате наводнений из-за урагана "Мэтью" погибли 30 человек.

Самое большое число погибших зафиксировано в штатах Флорида и Северная Каролина. В штате Джорджия 124 тысячи человек остались без электричества, сообщает телеканал NBC.

Уровень воды в реках продолжает расти. Губернатор Южной Каролины Пэт Маккрой призвал жителей отказаться от поездок на автомобилях на подтопленных территориях.

Ураган признан самым сильным в регионе за последнее десятилетие. Скорость ветра местами достигала 230 км/час.

Президент США Барак Обама ввел в штатах Флорида и Южная Каролина режим чрезвычайного положения.

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Напомним, что число жертв урагана "Мэтью" на Гаити уже достигло тысячи человек. Власти страны объявили трехдневный траур по погибшим в результате стихийного бедствия.

Вслед за "Мэтью" в Атлантике сформировался новый тропический шторм "Николь".

По материалам: NBCNews
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Тэги ураган США погибшие
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