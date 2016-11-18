В США заявили о приостановке атак российских хакеров

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Глава Нацразведки США прогнозирует возобновление кибератак.

В Нацразведке США считают, что российские кибератаки вскоре возобновятся

Российские хакеры приостановили атаки на американские партийные и государственные ресурсы после того, какв США.

Как заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в Палате Представителей Конгресса США в пятницу, 18 ноября, официальные заявления о причастности Москвы и затем предупреждение об акции возмездия способствовали снижению активности российских хакеров.

В то же время, Клэппер выразил уверенность, что подрывная деятельность российских хакеров, направленная против США, вскоре возобновится, сообщает "Радио Свобода".

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.

В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.