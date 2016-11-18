В США заявили о приостановке атак российских хакеров

Глава Нацразведки США прогнозирует возобновление кибератак.
Как заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в Палате Представителей Конгресса США в пятницу, 18 ноября, официальные заявления о причастности Москвы и затем предупреждение об акции возмездия способствовали снижению активности российских хакеров.
В то же время, Клэппер выразил уверенность, что подрывная деятельность российских хакеров, направленная против США, вскоре возобновится, сообщает "Радио Свобода".
Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.
Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.
В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.
В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.ZN.UA