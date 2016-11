В США завершилось голосование на выборах президента. Последним по данным на 7-00 9 ноября по киевскому времени (20:00 8 ноября по местному времени) закрылся избирательный участок в острове Адак (Алеутские острова, штат Аляска).

Подсчет голосов продолжается, по пока еще предварительным данным побеждает республиканец Дональд Трамп, демократ Хиллари Клинтон – на втором месте.

#NEWSGRAPHIC Trump needs 25 more electoral college votes to reach the presidency pic.twitter.com/8LlDXVIPg8