В США заговорили о большой вероятности войны с Россией - СМИ

Начальник штаба сухопутных войск США считает, что конфликт "практически гарантирован".
А заместитель начальника штаба армии США Джозеф Андерсон заявил, что Америка сталкивается с угрозой со стороны агрессивно настроенных государств. "На кого это похоже? На Россию?" - сказал он.
По словам американского генерала Уильяма Хикса, не исключен также конфликт с Китаем.
По его словам, технологические достижения России и Китая заставили США подготовится к насилию, которого американская не знала со времен войны в Кореи. Он отметил, что в случае возникновения, такой конфликт будет смертоносным и быстрым.
Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.ЛІГА.net