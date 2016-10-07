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В США заговорили о большой вероятности войны с Россией - СМИ

7 октября в 08:11

Начальник штаба сухопутных войск США считает, что конфликт "практически гарантирован".

Пентагон
В Пентагоне заговорили о войне с Россией
stripes.com
Военные США заговорили о высокой вероятности войны с Россией. Начальник штаба американских сухопутных войск Марк Милли на семинаре в Пентагоне заявил, что военный конфликт "практически гарантирован", сообщает ЛІГА.net со ссылкой на The Independent.

А заместитель начальника штаба армии США Джозеф Андерсон заявил, что Америка сталкивается с угрозой со стороны агрессивно настроенных государств. "На кого это похоже? На Россию?" - сказал он.

По словам американского генерала Уильяма Хикса, не исключен также конфликт с Китаем.

По его словам, технологические достижения России и Китая заставили США подготовится к насилию, которого американская не знала со времен войны в Кореи. Он отметил, что в случае возникновения, такой  конфликт будет смертоносным и быстрым.

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Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

По материалам: ЛІГА.net
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Тэги США Россия конфликт война
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