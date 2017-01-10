В США задержали топ-менеджера концерна Volkswagen

Менеджер задержан по подозрению в причастности к "дизельгейту".

В США задержали подозреваемого в причастности к "дизельному скандалу" lenta.ru

Федеральное бюро расследований США задержало топ-менеджера германского автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта по подозрению в причастности к так называемому "дизельгейту" - скандалу с занижением показателей выброса вредных газов дизельными автомобилями производства этого концерна.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, Шмидта задержали 7 января во Флориде и переводят в Детройт, где предъявят обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей США.

Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 годах.

В 2015 году американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что Volkswagen устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ.

Подробнее читайте в лонгриде на ZN.UA – "Что хорошо для Volkswagen, плохо для Германии?".