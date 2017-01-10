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В США задержали топ-менеджера концерна Volkswagen

10 января в 06:56

Менеджер задержан по подозрению в причастности к "дизельгейту". 

ФБР
В США задержали подозреваемого в причастности к "дизельному скандалу"
lenta.ru
Федеральное бюро расследований США задержало топ-менеджера германского автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта по подозрению в причастности к так называемому  "дизельгейту" - скандалу с занижением показателей выброса вредных газов дизельными автомобилями производства этого концерна.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, Шмидта задержали 7 января во Флориде и переводят в Детройт, где предъявят обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей США.

Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 годах.

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В 2015 году американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что Volkswagen устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. 

Подробнее читайте в лонгриде на ZN.UA – "Что хорошо для Volkswagen, плохо для Германии?".

По материалам: ZN.UA
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Тэги дизель Volkswagen США выбросы
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