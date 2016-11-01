В США взорвался газопровод, есть пострадавшие

Местные жители рассказали, что слышали и видели сильный взрыв, от которого ощущались вибрации в жилых домах.

Работа газопровода приостановлена на данном участке gazprom.ru

В результате взрыва на газопроводе в штате Алабама в Соединенных Штатах семеро человек получили травмы.

"В результате инцидента семь человек получили ожоги. Пострадавшие направлены в местные больницы, часть из них доставляется на вертолете", - сообщает канал WBRC.

В компании Colonial Pipeline, которой принадлежит газопровод, сообщили о приостановке работы газопровода на данном отрезке.

Местные жители рассказали, что слышали и видели сильный взрыв, от которого ощущались вибрации в жилых домах.

Напомним, что в прошлом месяце из газопровода Colonial Pipeline в Алабаме произошла утечка газа.