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В США взорвался газопровод, есть пострадавшие

1 ноября в 05:14

Местные жители рассказали, что слышали и видели сильный взрыв, от которого ощущались вибрации в жилых домах.

добыча газа нефть1
Работа газопровода приостановлена на данном участке
gazprom.ru

В результате взрыва на газопроводе в штате Алабама в Соединенных Штатах семеро человек получили травмы.

"В результате инцидента семь человек получили ожоги. Пострадавшие направлены в местные больницы, часть из них доставляется на вертолете", - сообщает канал WBRC.

В компании Colonial Pipeline, которой принадлежит газопровод, сообщили о приостановке работы газопровода на данном отрезке.

Местные жители рассказали, что слышали и видели сильный взрыв, от которого ощущались вибрации в жилых домах.

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Напомним, что в прошлом месяце из газопровода Colonial Pipeline в Алабаме произошла утечка газа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв газ США
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