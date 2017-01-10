В США внесут законопроект о новых санкциях против РФ в связи с кибератаками

Новые санкции могут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

Американские сенаторы внесут законопроект о новых санкциях против России в связи с кибератаками cont.ws

Группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном намерена представить законопроект о новых санкциях в отношении России в связи с кибератаками, целью которых было вмешательство в выборы президента США.

Маккейн заявил, что эти санкции будут носить "всеобъемлющий характер". Сторонниками законопроекта выступают также сенаторы Линдси Грем, Бен Кардин и Роберт Менендес.

Новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

Ранее сообщалось, что победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.