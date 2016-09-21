В США в ходе беспорядков после убийства афроамериканца ранены 12 полицейских

В Северной Каролине прошел протест после убийства афроамериканца полицейским.

Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом

Не менее 12 полицейских были ранены во время беспорядков после убийства полицией афроамериканца в городе Шарлотт в Северной Каролине.

Протестующие повредили полицейские машины возле здания, где произошла стрельба. Одному из полицейских бросили камень в лицо.

20 сентября 43-летний афроамериканец Кит Ламонт Скотт был ранен афроамериканцем – полицейским и скончался в больнице. В полиции утверждают, что Скотт нес оружие и представлял "непосредственную смертельную угрозу", однако родственники заявили местным СМИ, что в руках у него была книга, а не оружие.

Возмущенные инцидентом люди перекрыли улицы города. Как сообщают местные СМИ, полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом. Полицейские, застрелившие Скотта, искали другого подозреваемого в многоквартирном доме, заявил представитель полиции Кит Тритли.

Они увидели Скотта, выходящего из машины с пистолетом, а затем садящегося обратно, заявил он. Когда полицейские подошли, Скотт снова вышел из машины с оружием, и они открыли огонь.

Офицер Брентли Винсон, застреливший Скотта, в соответствии с правилами был отправлен в административный отпуск.

Женщина, которая называет себя дочерью Скотта, утверждает, что ее отец был не вооружен и читал книгу в ожидании школьного автобуса с его сыном.

По ее словам, перед тем как выстрелить в Скотта, полицейские применили электрошокер. Пока полиция не отреагировала на эти обвинения.

Бесопорядки в Шарлотте начались спустя день после того как полицейские города Талса в Оклахоме признали, что застреленный ими в пятницу афроамериканец Теренс Кратчер был безоружен. В Оклахоме сотни людей также вышли на акцию протеста к зданию полицейского управления.

Напомним, в прошлом году в Чикаго массово протестовали из-за видео с убийством темнокожего подростка полицейским.

В ноябре 2014 года в Фергюсоне произошли столкновения между полицией и жителями города, недовольными вердиктом по делу об убийстве чернокожего американца Майкла Брауна. Жюри присяжных решило не привлекать к суду полицейского Даррена Уилсона, застрелившего 18-летнего подростка. Протестующие подожгли автомобили, в том числе и полицейские машины. Акции протеста также прошли в Вашингтоне, Чикаго, Сиэтле, Бостоне, Филадельфии и Лос-Анджелесе и вызвали дебаты по вопросам этнической и расовой дискриминации.