В США уже открылись участки для голосования на выборах президента

Первые участки по традиции открываются в полночь в маленьких поселках штата Нью-Гемпшир.

В США уже начались выборы Flickr/John Sonderman

В США уже открылись первые избирательные участки на выборах президента. Есть традиция, что в полночь открываются участки в небольших, с населением всего в несколько десятков человек, поселках штата Нью-Гемпшир: Диксвилл Нотч, Хартс-Локшейн и Милсфилд.

Как сообщает DW, уже проголосовали всем семь имеющих на это право жителей поселка Диксвилл Нотч, из них четыре за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и два за претендента от республиканцев Дональда Трампа.

Что касается массового голосования, то большинство участков откроются примерно в 13-00 по киевскому времени. Напомним, что из нескольких кандидатов в президенты шансы на победу традиционно велики лишь у представителей Республиканской и Демократической партий. От демократов баллотируется Хиллари Клинтон, от республиканцев – Дональд Трамп.