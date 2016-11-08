В США уже открылись участки для голосования на выборах президента

Первые участки по традиции открываются в полночь в маленьких поселках штата Нью-Гемпшир.
Как сообщает DW, уже проголосовали всем семь имеющих на это право жителей поселка Диксвилл Нотч, из них четыре за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и два за претендента от республиканцев Дональда Трампа.
Что касается массового голосования, то большинство участков откроются примерно в 13-00 по киевскому времени. Напомним, что из нескольких кандидатов в президенты шансы на победу традиционно велики лишь у представителей Республиканской и Демократической партий. От демократов баллотируется Хиллари Клинтон, от республиканцев – Дональд Трамп.Deutsche Welle (Русская редакция)