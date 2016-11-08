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В США уже открылись участки для голосования на выборах президента

8 ноября в 08:12

Первые участки по традиции открываются в полночь в маленьких поселках штата Нью-Гемпшир.

Флаг США
В США уже начались выборы
Flickr/John Sonderman
В США уже открылись первые избирательные участки на выборах президента. Есть традиция, что в полночь открываются участки в небольших, с населением всего в несколько десятков человек, поселках штата Нью-Гемпшир: Диксвилл Нотч, Хартс-Локшейн и Милсфилд.

Как сообщает DW, уже проголосовали всем семь имеющих на это право жителей поселка Диксвилл Нотч, из них четыре за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и два за претендента от республиканцев Дональда Трампа.

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Что касается массового голосования, то большинство участков откроются примерно в 13-00 по киевскому времени. Напомним, что из нескольких кандидатов в президенты шансы на победу традиционно велики лишь у представителей Республиканской и Демократической партий. От демократов баллотируется Хиллари Клинтон, от республиканцев – Дональд Трамп. 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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