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В США сошел с рельсов пассажирский поезд – пострадали 29 человек

9 октября в 12:32

Угрозы жизни для пострадавших нет. 

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В пригороде Нью-Йорка сошел с рельсов пассажирский поезд
CBS News
В пригороде Нью-Йорка сошел с рельсов пассажирский поезд, перевозивший около 600 пассажиров. В ходе инцидента ранения получили десятки людей.

Как сообщает BBC, железнодорожный состав столкнулся с находящимся на путях рабочим поездом примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.

По сообщениям местных властей, пострадавшие, получившие переломы и сотрясения мозга, госпитализированы. Угрозы для их жизни нет. Многие получили медицинскую помощь прямо на месте аварии.

Железнодорожная линия – одна из самых загруженных в штате Нью-Йорк, после аварии была закрыта.

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Напомним, в конце сентября масштабная железнодорожная авария произошла на станции Хобокен в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка. Пригородный поезд не остановился перед концом пути и протаранил здание станции, заехав в зал ожиданий. Сообщалось о более 100 раненых.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нью-Йорк авария станция
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