В США сошел с рельсов пассажирский поезд – пострадали 29 человек

Угрозы жизни для пострадавших нет.
Как сообщает BBC, железнодорожный состав столкнулся с находящимся на путях рабочим поездом примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.
По сообщениям местных властей, пострадавшие, получившие переломы и сотрясения мозга, госпитализированы. Угрозы для их жизни нет. Многие получили медицинскую помощь прямо на месте аварии.
Железнодорожная линия – одна из самых загруженных в штате Нью-Йорк, после аварии была закрыта.
Напомним, в конце сентября масштабная железнодорожная авария произошла на станции Хобокен в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка. Пригородный поезд не остановился перед концом пути и протаранил здание станции, заехав в зал ожиданий. Сообщалось о более 100 раненых.ZN.UA