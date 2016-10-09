В США сошел с рельсов пассажирский поезд – пострадали 29 человек

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Угрозы жизни для пострадавших нет.

В пригороде Нью-Йорка сошел с рельсов пассажирский поезд CBS News

В пригородесошел с рельсов пассажирский поезд, перевозивший около 600 пассажиров. В ходе инцидента ранения получили десятки людей.

Как сообщает BBC, железнодорожный состав столкнулся с находящимся на путях рабочим поездом примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.

По сообщениям местных властей, пострадавшие, получившие переломы и сотрясения мозга, госпитализированы. Угрозы для их жизни нет. Многие получили медицинскую помощь прямо на месте аварии.

Железнодорожная линия – одна из самых загруженных в штате Нью-Йорк, после аварии была закрыта.

Напомним, в конце сентября масштабная железнодорожная авария произошла на станции Хобокен в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка. Пригородный поезд не остановился перед концом пути и протаранил здание станции, заехав в зал ожиданий. Сообщалось о более 100 раненых.