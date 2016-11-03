Топ Новости
<
>

США решили ответить на хакерские атаки РФ – Керри

3 ноября в 00:54

Решение о применении ответных мер примет президент Обама.

1Керри1_3
Вашингтон решил проучить Кремль за проделки российских хакеров
palinchak / Depositphotos
США ответят на кибератаки российских хакеров в сроки, которые установит президент Барак Обама, заявил председетель Госдепартамента Джон Керри.

Как сообщил госсекретарь в интервью изданию Wired, решение об ответных мерах принято уже достаточно давно.

По словам дипломата, ответ буден дан в той форме и в те сроки, которые определит президент Барак Обама. При этом Керри уточнил, что журналисты могут и  "не заметить" ответных мер США.

Как сообщалось, в Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.

Читайте также: Bellingcat подверглась хакерским атакам из-за расследования катастрофы MH17

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги США РФ Вашингтон Обама хакеры Керри
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.56
EUR 28.36
Последние новости