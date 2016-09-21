В США разбился самолет-разведчик U-2

Один пилот погиб, другой получил травмы.

Самолет-разведчик U-2 способен подниматься на высоту в 27 километров wall.alphacoders.com

Самолет-разведчик U-2 ВВС США разбился при выполнении тренировочного полета на севере штата Калифорния, сообщают американские СМИ.

Крушение произошло примерно через 15 минут после взлета. Самолет упал в округе Саттер. Обоим пилотам удалось катапультироваться, но один из их погиб, а второй получил травмы.

"Самолет принадлежал 1-й разведывательной эскадрилье базы ВВС Бил, штат Калифорния, и был на тренировочной миссии", — говорится в заявлении американских военных.

U-2 – американский высотный самолет-разведчик, который применяется для аэрофотосъемки и перехвата коммуникаций. Он способен подниматься на высоту в 27 километров. Первые модели U-2 начали использоваться в конце 1950-ых. Сегодня в ВВС США насчитывается 33 таких самолета.

Напомним, в марте нынешнего года командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав призвал использовать самолеты U-2 и RC-135 для сбора разведывательной информации о России.