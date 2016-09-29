В США рассматривают более жесткий сценарий ответа на действия РФ в Сирии - Reuters

Администрация Барака Обамы начала обсуждать более жесткие меры в ответ на возобновление боевых действий в Алеппо.

Вашингтон может начать поставки более совершенного оружия сирийским оппозиционерам sputniknews.com

Представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо , включая варианты военного разрешения ситуации, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

Источники подчеркнули, что американцы рассматривают альтернативные варианты влияния на сирийские правительственные войска из-за провала переговоров с РФ.

Вашингтон также может начать поставки более совершенного оружия сирийским оппозиционерам.

Два источника заявили, что скорость, с которой сирийцы продвинулись в Алеппо, застала некоторых в администрации Обамы врасплох. Падение Алеппо восстановит правление Асада над самым важным городом западной Сирии, а значит будет нанесен сокрушительный удар по повстанцам.

"Самый драматический вариант, который рассматривается, но считается менее вероятным, - авиаудар США по сирийской авиабазе ​​недалеко от боевых действий между войсками Асада и силами повстанцев на севере страны", - сообщили чиновники.

Не исключены также и варианты с отправкой большего контингента США для обучения курдских и сирийских повстанческих группировок. Возможно также развертывание дополнительных американских и коалиционных сил в восточной части Средиземного моря.

Также подчеркивается, что рост напряженности в отношениях с Москвой не позволяет надеяться на дипломатическое разрешение ситуации. Однако, чтобы пойти по жесткому пути надо сначала выполнить обещание госсекретаря США Джона Керри и выйти из переговорного процесса с Россией по Сирии.

Обсуждение пока не выходило за рамки переговоров, рекомендации администрации Обамы не были даны, отмечается в публикации.

Издание The Wall Street Journal писало, что заключенное соглашение между США и Россией должно было проверить доверие между странами, однако последняя неделя в Сирии показала – США и РФ не смогли преодолеть недоверие и враждебность.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".