В США протестовали против миграционной политики Трампа

Участники акций в 65 городах требовали не допустить массовых депортаций и защитить права 700 тысяч нелегалов, которые прибыли в Штаты с детьми.

Акции в защиту прав мигрантов начались в США в субботу

В более чем 65 американских городах прошли акции в защиту прав мигрантов в связи с предвыборными обещаниями избранного президента СШАужесточить миграционную политику.

Главные требования участников акций – не допустить массовых депортаций и сохранить действие программы, которая защищает права 700 тысяч нелегалов, прибывших в США детьми, переадет "Голос Америки".

"Мы выступаем единым фронтом – афроамериканцы, выходцы из Азии, Латинской Америки в борьбе за иммиграционную реформу. Мы верим, что сейчас у республиканцев есть возможность что-то сделать, ведь они обвиняли Барака Обаму в том, что он остановил реформу. Сегодня они контролируют Сенат, Палату представителей и Белый Дом", – отметил активист Густаво Тооррес.

Демонстрации под лозунгом "Мы здесь останемся" начались 14 января, накануне символического для активистов за гражданские права праздника – Дня Мартина Лютера Кинга-младшего, который в 50–60 годах прошлого века стал лидером движения за гражданские права афроамериканцев.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы держать нелегальных иммигрантов. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.

Кроме того, Трамп обещал выслать из страны 3 миллиона нелегалов, а также запретить мусульманам въезд в США.