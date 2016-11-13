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В США продолжаются массовые акции протеста против Трампа

13 ноября в 12:54

Наиболее массовые выступления прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Портленде.

Протест против Трампа
отни тысяч человек продолжают протестовать против новоизбранного президента США
Сотни тысяч человек продолжают протестовать против избранного президента США Дональда Трампа в ряде американских городов.

Днем ранее мэр города Портленда Чарльз Хейс и начальник городской полиции Майкл Маршман призвали протестующих успокоиться и воздерживаться от вандализма.

Многие участники протестов задержаны, о точном количестве попавших в полицейские участки не сообщается. В некоторых местах для сдерживания протестующих полицейским пришлось использовать слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Протесты в городах США начались вскоре после того, как стали известны итоги голосования на президентских выборах, которые состоялись в США 8 ноября.

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Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".

По материалам: Интерфакс
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Тэги США протест полиция протесты выборы
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