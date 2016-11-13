В США продолжаются массовые акции протеста против Трампа

Наиболее массовые выступления прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Портленде.
Днем ранее мэр города Портленда Чарльз Хейс и начальник городской полиции Майкл Маршман призвали протестующих успокоиться и воздерживаться от вандализма.
Многие участники протестов задержаны, о точном количестве попавших в полицейские участки не сообщается. В некоторых местах для сдерживания протестующих полицейским пришлось использовать слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.
Протесты в городах США начались вскоре после того, как стали известны итоги голосования на президентских выборах, которые состоялись в США 8 ноября.
Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".Интерфакс