В США продолжаются акции протеста против Трампа

Крупнейшие акции прошли в штатах Калифорния и Вашингтон.

Возмущение молодежи вызвали заявления Трампа о намерении депортировать из страны около трех миллионов нелегальных мигрантов twitter.com

В США продолжаются студенческие протесты против избрания президентом США республиканца Дональда Трампа. Очередное возмущение молодежи вызвали заявления Трампа о намерении депортировать из страны около трех миллионов нелегальных мигрантов и построить стену на границе США и Мексики.

Около четырех тысяч студентов из штата Калифорния вышли на улицы, держа плакаты с лозунгами "Не мой президент". По официальным данным университетов Сиэтла, 5000 студентов приняли участие в акциях протеста, передает "Радіо Свобода".

Протесты также продолжались в Портленде, округе Монтгомери, Денвере и Сан-Франциско.

Протесты в городах США начались вскоре после того, как стали известны итоги голосования на президентских выборах, которые состоялись в США 8 ноября.

Как говорится в статье еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".